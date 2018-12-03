Xiaomi возобновила программу Global Mi Explorer

Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 с керамической задней панелью и пообещала глобальное обновление смартфона.

Сегодня компания возобновила свою программу Global Mi Explorer, целью которой является привлечь 25 человек по всему миру для тестирования новейшего Mi Mix 3. Чтобы стать частью программы, вы должны быть зарегистрированным членом сообщества Mi. Затем вы должны просто следовать по ссылке, приведенной в источнике. Компания подготовила «серию заданий», специально разработанных для Mi Explorers, а затем выберет 25 счастливчиков . Заявка принимается до воскресенья, и все участники должны получить электронное письмо до 10 декабря.