Xiaomi заняла третье место по продажам смартфонов в Латинской Америке

В третьем квартале прошлого года латиноамериканский рынок упал на 10,3 процента в годовом исчислении, но несмотря на спад Xiaomi удалось пережить период восстановления после пандемии и стать третьим по величине брендом смартфонов на данном рынке в четвертом квартале 2020 года. Согласно отчету Counterpoint Research, китайскому технологическому гиганту удалось впервые выйти в тройку лидеров в данном регионе — ранее компания была очень далека от подобного успеха. Причиной повышения продаж на фоне конкурентов, которые наоборот теряли долю рынка, является объем продаж — китайский гигант смог удовлетворить запросы пользователей, тогда как локальные производители страдали из-за нехватки компонентов для сборки своих смартфонов.