Xiaomi заняла третье место по продажам смартфонов в Латинской Америке

В третьем квартале прошлого года латиноамериканский рынок упал на 10,3 процента в годовом исчислении, но несмотря на спад Xiaomi удалось пережить период восстановления после пандемии и стать третьим по величине брендом смартфонов на данном рынке в четвертом квартале 2020 года. Согласно отчету Counterpoint Research, китайскому технологическому гиганту удалось впервые выйти в тройку лидеров в данном регионе — ранее компания была очень далека от подобного успеха. Причиной повышения продаж на фоне конкурентов, которые наоборот теряли долю рынка, является объем продаж — китайский гигант смог удовлетворить запросы пользователей, тогда как локальные производители страдали из-за нехватки компонентов для сборки своих смартфонов.

Комментарии и отзывы Xiaomi
Обзоры:
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Новости:
Смартфон Redmi K40 Pro будет стоить $500

Один из популярных китайских инсайдеров раскрыл цены на смартфоны серии Redmi K40, которые будут официаль...
Redmi K40 может получить процессор Snapdragon 870

Redmi официально подтвердила, что 25 февраля компания выпустит флагманский смартфон следующего поколения ...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой провалил тест DxOMark

Лаборатория DxOMark наконец-то добралась до теста фронтальной камеры смартфона ZTE Axon 20 5G, который ст...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Лучшая беспроводная мышка. Xiaomi Mijia Wireless Mouse 2Лучшая беспроводная мышка. Xiaomi Mijia Wireless Mouse 2
Обзор Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Лучший порт на Nintendo SwitchОбзор Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Лучший порт на Nintendo Switch
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
vivo S7t 5G вышел в Китае...
vivo S7t 5G вышел в КитаеVivo S7t 5G уже давно упоминается в новостях, так как инсайдеры уже какое-то время назад сообщили, что да...
ASUS готовит систему жидкостного охлажде...
ASUS готовит систему жидкостного охлаждеASUS работает над созданием процессорного кулера ROG Ryujin 240 с большим 3,5-дюймовый ЖК-дисплеем. По да...
TSMC оценивает выручку в 12,68 млрд долл...
TSMC оценивает выручку в 12,68 млрд доллТайваньская TSMC уже движется к производству 3- нм полупроводниковых чипов следующего поколения. После мн...
Tecno Camon 16 Premier вышел в Индии...
Tecno Camon 16 Premier вышел в ИндииДочерняя компания Transsion Holdings Tecno Mobiles только что запустила Tecno Camon 16 Premier в Индии. Э...
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушн...
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушнТестируемые сегодня беспроводные наушники HIPER TWS Pull оснащены новым чипсетом Bluetrum, обеспечивающим...
EPOS выпустила беспроводные наушники GTW...
EPOS выпустила беспроводные наушники GTWEPOS объявила о выпуске беспроводных наушников GTW 270 Hybrid. Новые наушники предлагают несколько вариан...
Опубликованы первые фото с камеры Xiaomi...
Опубликованы первые фото с камеры XiaomiКомпания Xiaomi опубликовала первые фотографии, сделанные на новенький смартфон Xiaomi Mi 10i. Судя по вс...
Sony зарегистрировала камеру Sony A7 IV...
Sony зарегистрировала камеру Sony A7 IVКомпания Sony зарегистрировала в Азии пять новых фотокамер, среди которых, если верить источнику, есть но...
Живые изображения OnePlus 9 Pro доказыва...
Живые изображения OnePlus 9 Pro доказываВ сети появились живые фотографии OnePlus 9 Pro, где на корпусе камеры виден логотип Hasselblad. ...
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная...
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютернаяСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую мышку от компании SVEN, которая не пер...
Игровой смартфон Realme GT 5G протестиро...
Игровой смартфон Realme GT 5G протестироОжидаемый геймерский смартфон Realme GT 5G уже успели протестировать в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппар...
Cherry представила эргономичную клавиату...
Cherry представила эргономичную клавиатуКлавиатура Cherry KC 4500 ERGO имеет уникальный дизайн и эргономичную форму, она позволяет пользователю п...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor