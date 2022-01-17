Xiaomi запатентовала смарт-часы с квадратным дисплеем

Xiaomi получила разрешение на новый патент, который представляет собой умное носимое устройство. Патент относится к умным часам с квадратным дисплеем. Хотя продукт все еще находится на ранней стадии, документ раскрывает его возможный дизайн.

В документе также представлены эскизы дизайна продукта. Если китайский технологический гигант действительно работает над таким носимым устройством, он, вероятно, предложит различные трекеры, связанные со здоровьем, такие как частота сердечных сокращений, отслеживание сна, кислород в крови, картирование уровня сахара в крови и многое другое, что распространено в современных умных часах.

К сожалению, патент Xiaomi не раскрывает никаких подробностей об этом устройстве, кроме его дизайна. Глядя на изображения из патента, мы видим, что смарт-часы имеют сменные ремешки и дисплей квадратной формы. Его экран имеет закругленные углы со всех четырех сторон, а на правой стороне нет никаких кнопок. Дизайн запатентованных умных часов чем-то похож на Redmi Smart Band Pro, который также имеет квадратный дисплей.