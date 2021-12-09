Xiaomi запускает производство Xiaomi MIX 5

Согласно информации на Weibo, бренд начал пробное производство серии MIX 5. Изначально ходили слухи, что модель может быть оснащена чипом более высокого класса Snapdragon 8 Gen 1 Plus, последняя утечка из китайского информатора утверждает обратное. Кроме того, утечка также показала, что линейка MIX 5 компании также будет включать вариант Snapdragon 8 Gen 1 от Samsung.

Для тех, кто не знает, ранее сообщалось, что Qualcomm перенесла часть производства чипов Snapdragon 8 Gen 1 от Samsung в TSMC. Причиной этого были производственные проблемы, которые вынудили производителя микросхем обратиться к тайваньскому гиганту полупроводников.