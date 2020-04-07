Xigmatek Hydra M с модульной системой

В последнее время производителям компьютерных комплектующих все сложнее и сложнее привлекать к себе внимание, так как пользователи уже видели все решения и все дизайнерские приемы, их сложно чем-то удивить. К счастью, есть еще компании, которые готовы идти на эксперименты и делать ставку на новые технологии. Например, вскоре в продажу поступит блок питания Xigmatek Hydra M, который выглядит достаточно круто и интересно, плюс у него имеется модульная система подключения кабелей. Это очень даже приятно, так как вы можете не подключать кабели, если какие-то из них вам не нужны, плюс нет необходимости укладывать ненужные кабели в корпусе компьютера. Цена на новинку пока что не называется, но выглядит данное решение очень привлекательно.