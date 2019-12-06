Xigmatek Lamiya выглядит довольно стильно

В последнее время производители компьютерных корпусов делают все более и более интересные варианты, которые стильно выглядят и приносят удовольствие от эстетического созерцания. Яркий тому пример — Xigmatek Lamiya. Это очень крутой вариант, который может похвастаться двумя стеклянными панелями, яркой подсветкой и прочими бонусами. Внутри много свободного пространства для установки компонентов, плюс есть отличный дизайн дополнительных компонентов и много места для установки подсветки. Пока что у нас нет стоимости данного корпуса, но совсем скоро данная модель попадет в продажу на территорию России, и тогда можно будет говорить о том, стоит ли данный корпус своих денег или нет. Пока что говорить об этом рано, мы подождем.