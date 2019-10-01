Xigmatek Zeus готов покорить геймеров

Официально представлен компьютерный корпус Xigmatek Zeus, который обладает весьма агрессивным дизайном и открытым корпусом. То есть, если вы хотите именно открытую конструкцию с большими зазорами и щелями, то стоит на эту новинку обратить свое внимание. Это очень крутой продукт, который позволяет не переживать о качестве материалов и толщине металла, ведь все очень добротно собрано. Также у вас не будет проблем при сборке компьютера внутри этого корпуса, ведь устройство довольно большое, внутри тьма свободного места и можно спокойно заниматься своими делами без какого-либо перегрева или излишнего шума. Стоимость новинки пока что не называют, но это явно будет дорогостоящая штука. Слишком уж крутой получился корпус.