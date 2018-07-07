Y5 Prime относится к бюджетному варианту

Новинка будет самой яркой в этом году. Смартфон снабжен камерами на 13 МП и 5 МП. Камера для селфи получила функцию автоматической подсветки: сенсор анализирует уровень внешнего освещения и подбирает оптимальные параметры съемки.Арсенал памяти включает в себя 2 ГБ «оперативки» и 16 ГБ внутреннего флэша. Электронная начинка базируется на мобильном чипсете MediaTek MT6739. Программным интерфейсом устройства служит релиз 8.1 ОС Android. Батарея Y5 Prime 2018 имеет емкость 3020 мАч. О стоимости пока не известно.