Yamaha выпустила наушники TW-E5B TWS с 8,5 часами автономной работы

Сегодня были представлены беспроводные наушники Yamaha TW-E5B TW. Заявлено, что новые наушники обеспечивают до 8,5 часов прослушивания с дополнительными 21,5 часами автономной работы от зарядного чехла. Однако, в отличие от многих конкурирующих продуктов, Yamaha не поддерживает функцию ANC.

Yamaha разработала некоторые собственные функции, такие как Yamaha True Sound, которая обеспечивает большую реалистичность, детализацию и четкость воспроизводимого звука. Есть также функция, которую Yamaha называет Listening Care, которая снижает риск потери слуха за счет снижения громкости определенных частот, которые могут вызвать повреждение слуха.

Другие функции включают поддержку технологии Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), а также aptX Adaptive. Также есть специальный игровой режим и поддержка Siri или Google Assistant. Динамики представляют собой довольно типичный набор 7-мм динамических драйверов, которые размещены в корпусе с защитой от воды и пота, сертифицированном по стандарту IPX5.

Довольно необычно, что Yamaha выбрала физические кнопки для управления, один на левом наушнике для управления воспроизведением и ответа на звонки и два на правом наушнике для регулировки громкости и переключения треков. Yamaha предлагает четыре расцветки наушников и кабель для зарядки USB-C входящий в комплект, а также специальное приложение для настройки наушников.

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