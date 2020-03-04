ZALMAN анонсирует кулер CNPS16X и термопасту серии STC

Новый процессорный кулер компании ZALMAN CNPS16X стал доступен на рынке. Кулер оснащен алюминиевым радиатором с двумя 120 мм вентиляторами. Адресуемая RGB подсветка с логотипом Zalman по центру. Кулер предлагает два цветовых решения: черный и белый.

Конструкция CNPS16X предлагает прямую подошву кулера из меди. Медные тепловые трубки толщиной 6 мм обеспечивает максимальное рассеивание тепла. Два вентилятора размером 120 мм обеспечивают скорость вращения до 1500 Об/мин. Уровень шума при этом составляет до 29 дБ. ZALMAN CNPS16X способен охладить до 150 Вт тепла. Кулер поддерживает сокет AMD и Intel, включая сокет 2066. Стоимость на данный момент составляет 60 евро.

Компания также анонсировала серию термопаст. STC-7, STC-8 и STC-9 состоят из основы силиконового масла, частиц алюминия, оксида алюминия и оксида цинка. Номер серии указывает на теплопроводность пасты.