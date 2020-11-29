ZMI Dual-Mode Charger Power Bank - это одновременно адаптер и блок питания

ZMI - это экологическая сеть компании Xiaomi, которая набирает популярность благодаря широкому ассортименту зарядных устройств. Продукция компании включает в себя сверхбыстрые банки питания, проводные зарядные устройства, беспроводные зарядные устройства, а также автомобильные зарядные устройства.

Сейчас ZMI запустила еще одно инновационное решение для зарядки - двухрежимный блок питания ZMI Purple Rice Charger Power.

Продукт одновременно является зарядным адаптером и блоком питания и оснащен зарядным устройством на 18 Вт и двухпортовым блоком питания. В качестве блока питания адаптер двойного назначения ZMI вмещает приличную батарею емкостью 5000 мАч.

Новое двухрежимное зарядное устройство ZMI оснащено двумя портами USB-A, оба из которых поддерживают многопротокольную быструю зарядку 18 Вт и могут заряжать 2 интеллектуальных устройства одновременно. При использовании в качестве блока питания встроенный блок питания на 5000 мАч поставляется с кабелем для быстрой зарядки, который может обеспечить быструю зарядку 12 Вт. Продукт в настоящее время доступен за 19 долларов США.
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