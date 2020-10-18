ZMI Purpods и Purpods Pro запущены с ANC всего за 60 долларов

ZMI представила первую серию действительно беспроводных наушников Purpods и Purpods Pro. Между ними ZMI Purpods Pro является более дорогим вариантом и имеет популярную функцию активного шумоподавления, которую обычно имеют многие дорогие наушники.

Наушники оснащены двойным ANC, который обеспечивает снижение уровня шума до 35 дБ, что позволяет пользователям лучше блокировать окружающий звук в своей среде. Эта функция дополняется тремя микрофонами, что также делает звонки более четкими.

В новых наушниках также используется адаптивная технология EQsmart, которая регулирует громкость в соответствии с уровнями звука в окружении пользователей. У наушников даже есть режим с низкой задержкой для мобильных геймеров. При включенном шумоподавлении аккумулятор Purpods Pro работает до 8 часов и 10 часов с отключенной функцией.

Благодаря футляру для зарядки максимальное время автономной работы составляет около 32 часов, и он также поддерживает быструю зарядку, при которой до 50 процентов заряда доставляется всего за 15 минут подзарядки.

Purpods Pro оснащены чувствительными к нажатию кнопками, которые обеспечивают выполнение различных функций. Наушники поддерживают Bluetooth 5.2, наряду с беспроводной зарядкой, имеют рейтинг водонепроницаемости IPX4, а также поставляются со встроенным голосовым помощником XiaoAI для голосового управления.

Pro версия наушников оценили в 60 долларов, а базовую версию Purpods - 30 долларов США.