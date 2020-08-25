ZMI USB PD 65 Вт готовится к релизу

В последнее время многие производители стали делать упор именно на скорость зарядки, ведь для большинства смартфонов это реальная возможность привлечь внимание потенциального покупателя. Это настолько круто, что некоторые пользователи легко расстаются со своими относительно свежими флагманами просто для того, чтобы приобрести устройство с поддержкой быстрой зарядки. А теперь в продажу поступил блок быстрой зарядки ZMI USB PD 65 Вт из названия которого можно догадаться, что максимальная выходная мощность у него составляет 65 Вт. Этого предостаточно, чтобы заряжать сразу несколько устройств на полной мощности. Конечно, далеко не каждому такая зарядка необходима, но если вы хотите скорость и комфорт, то стоит подождать новинку в продаже.