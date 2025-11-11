ZOTAC выпустила видеокарты серии APOCALYPSE за пределами Китая

Впервые в своей истории компания ZOTAC начала продавать видеокарты линейки APOCALYPSE за пределами Китая — две модели уже появились у крупного североамериканского ритейлера. Более того, в этом году бренд выпустил две модели из новой линейки GeForce RTX 50 в оформлении APOCALYPSE — RTX 5070 Ti и RTX 5080. Их особенность заключается в дизайне, выполненном в стиле персонажа Apocalypse Girl, что сразу выделяет эти видеокарты и делает их привлекательными для коллекционеров и поклонников необычного оформления. Обе видеокарты уже доступны в продаже на Newegg. Модель ZOTAC Gaming RTX 5070 Ti APOCALYPSE OC оценена в 849 долларов — на 100 долларов дороже стандартной версии RTX 5070 Ti. Более мощная ZOTAC Gaming RTX 5080 APOCALYPSE OC стоит 1249 долларов, что на 250 долларов выше базовой цены RTX 5080. Такие же цены указаны и на официальном сайте ZOTAC, так что это не спекуляция.

Данные видеокарты получили тройную систему охлаждения с агрессивными геометрическими линиями и яркой цветовой палитрой. Радиатор использует усовершенствованную систему охлаждения IceStorm 3.0 и вентиляторы BladeLink с функцией FREEZE Fan Stop, которая полностью останавливает вращение кулеров в режиме простоя. На тыльной стороне установлен металлический корпус с белыми акцентами и вентиляционными прорезями для улучшенного отвода тепла. Особенно эффектно выглядит центральный вентилятор, создающий визуальный эффект «Кольца огня» с зеркальной пульсацией подсветки.