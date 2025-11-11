ZOTAC выпустила видеокарты серии APOCALYPSE за пределами Китая

Впервые в своей истории компания ZOTAC начала продавать видеокарты линейки APOCALYPSE за пределами Китая — две модели уже появились у крупного североамериканского ритейлера. Более того, в этом году бренд выпустил две модели из новой линейки GeForce RTX 50 в оформлении APOCALYPSE — RTX 5070 Ti и RTX 5080. Их особенность заключается в дизайне, выполненном в стиле персонажа Apocalypse Girl, что сразу выделяет эти видеокарты и делает их привлекательными для коллекционеров и поклонников необычного оформления. Обе видеокарты уже доступны в продаже на Newegg. Модель ZOTAC Gaming RTX 5070 Ti APOCALYPSE OC оценена в 849 долларов — на 100 долларов дороже стандартной версии RTX 5070 Ti. Более мощная ZOTAC Gaming RTX 5080 APOCALYPSE OC стоит 1249 долларов, что на 250 долларов выше базовой цены RTX 5080. Такие же цены указаны и на официальном сайте ZOTAC, так что это не спекуляция.

Данные видеокарты получили тройную систему охлаждения с агрессивными геометрическими линиями и яркой цветовой палитрой. Радиатор использует усовершенствованную систему охлаждения IceStorm 3.0 и вентиляторы BladeLink с функцией FREEZE Fan Stop, которая полностью останавливает вращение кулеров в режиме простоя. На тыльной стороне установлен металлический корпус с белыми акцентами и вентиляционными прорезями для улучшенного отвода тепла. Особенно эффектно выглядит центральный вентилятор, создающий визуальный эффект «Кольца огня» с зеркальной пульсацией подсветки.
Intel не отказывается от своих собственных видеокарт…
Вчера было объявлено о сотрудничестве двух гигантов — Intel и NVIDIA будут разрабатывать процессоры следу…
NVIDIA прокачала своё фирменное приложение…
Приложение NVIDIA App на этой неделе получает улучшения в работе DLSS override, новые функции панели упра…
Внешнюю видеокарту ASUS ROG XG Mobile оценили в $1300…
Компания ASUS пополнила ассортимент внешних графических адаптеров моделью ROG XG Mobile на базе серии GeF…
Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 9070 XT Monster Hunte…
Компания ASRock пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wild…
Intel готовит к релизу Arc B770 с 16 ГБ видеопамяти…
В последние месяцы вокруг флагманского графического процессора Intel Battlemage появилось множество слухо…
NVIDIA представила видеокарту RTX 5090 D V2…
Сегодня в Китае появилась новая модификация видеокарты NVIDIA RTX 5090 и, судя по результатам тестов, она…
NVIDIA захватила 88% рынка ИИ-видеокарт…
С официальным выходом ИИ-графических процессоров Rubin от NVIDIA и растущим интересом к специализированны…
Intel Arc B580 стала на 30% мощнее благодаря новым драйверам…
Видеокарты Intel Arc Battlemage постепенно выходят на новый уровень производительности благодаря свежим о…
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor