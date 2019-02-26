ZTE Axon 10 Pro 5G официально представлен

Официально представлен смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G, который китайская компания создавала специально для фанатов современных технологий. У новинки классный дисплей и у него производительная начинка, плюс стильный дизайн тыльной панели и классная система камер. Однако, главное преимущество здесь в том, что продукт получил модуль 5G. Да, пока что его никто использовать не будет, так как таких сетей просто нет у мобильных операторов, но когда-то и 4G обсуждали с аналогичными комментариями. Сейчас 4G есть во всех крупных городах. Так что китайский бренд идет впереди технологий и предлагает вам возможность за адекватные деньги получить топовое устройство с классным набором функций, которые вам точно очень понравятся. Ждем?