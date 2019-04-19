ZTE Axon 10 Pro 5G выйдет в продажу 6 мая

Появилась информация о том, что новый флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G, который был представлен некоторое время назад, поступит в продажу уже 6 мая. Нужно понимать, что это действительно очень мощное устройство, которое еще и может работать в сетях пятого поколения. На текущий момент остается лишь вопрос о стоимости новинки, так как компания ZTE назвала все характеристики, показала официальные фотографии продукта, даже вот дату старта продаж назвала, а стоимость так и остается под секретом. Вероятно, производитель пока что думает о том, какую цену стоит выставить, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей. Ведь очень важно привлечь пользователей к столь необычному смартфону, иначе он никому не будет нужен вообще.