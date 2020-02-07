ZTE Axon 10s Pro с Snapdragon 865, 5G и 48 МП камерой

Компания ZTE опубликовала смартфон Axon 10s Pro на своем официальном веб-сайте с описанием, в которой оставлены лишь мелкие сведения о том, когда телефон будет доступен потребителям и сколько он будет стоить.

Новинка получила Snapdragon 865 с 6/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ памяти и подключение 5G. ZTE использовал быстрые чипы LPDDR5 и UFS 3.0. Смартфон может похвастаться RAM-Booster и FS-Booster для улучшения производительности чтения и записи оперативной памяти и файловой системы. Программное обеспечение MiFavor 10 поверх Android 10.

Axon 10s Pro оснащен 6,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080p, оптическим считывателем отпечатков пальцев и 20 МП селфи-камерой в каплевидном вырезе. На спине расположены три камеры, основной 48 МП датчик, 8 МП тепло объектив и 20 МП сверхширокоугольная камера. Питать смартфон будет аккумулятор емкостью 4000 мАч.