ZTE Axon 20 5G полностью раскрыт

Достаточно длительное время крупные производители смартфонов не могут сохранить свои гаджеты в секрете, так как рано или поздно до анонса гаджета его уже сливают в интернет. С этим никак нельзя бороться, так как даже у самых крупных производителей случаются утечки. Так вот и слили смартфон ZTE Axon 20 5G, который и до этого уже показывали несколько раз, но теперь устройство показали во всей красе. Стильный дизайн, достаточно производительное железо, качественная камера и прочие мелкие бонусы дают о себе знать — это действительно лучший смартфон из Китая на текущий момент. Вопрос только в том, за сколько его будут продавать и будет ли он официально представлен у нас в стране. Пока что об этом нет никакой информации, хотя хотелось бы.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 20 5G
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