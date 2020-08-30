ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой готов к выходу

Судя по всему, уникальный смартфон с подэкранной фронтальной камерой ZTE Axon 20 5G скоро появится на прилавках. Сегодня компании Nubia и ZTE объявили о том, что они решили проблему с синхронизацией между разными участками экрана. Именно это сдерживало начало массового производства смартфона. Официальная презентация устройства ожидается уже 1 сентября.

По предварительным данным, ZTE Axon 20 5G оснастят 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 4120 мАч.
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