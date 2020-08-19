ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой показали на рендере

Сетевые источники поделились качественным рендером ZTE Axon 20 5G, который должен стать первым смартфоном на рынке с подэкранной фронтальной камерой. Устройству прочат 6,92-дюймовый безрамочный OLED-дисплей с разрешением 2460:1080 пикселей (формат Full HD+), вертикально ориентированную основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 4120 мАч, поддержку быстрой зарядки и предустановленную операционную систему Android 10. Официальный дебют смартфона ожидается 1 сентября.

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