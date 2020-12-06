ZTE Axon 20 5G со встроенной камерой поступит в продажу 21 декабря

Первый в мире смартфон со встроенной камерой под экраном ZTE Axon 20 5G был официально анонсирован в начале сентября 2020 года. Пока что он находится на китайском рынке более трех месяцев, в то время как другие страны еще не получили ZTE Axon 20 5G.

ZTE Axon 20 5G будет официально запущен 21 декабря 2020 года. Рынки, получившие ZTE Axon 20 5G 21-го числа, включают Великобританию, Европейский Союз, Японию, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Филиппины, Объединенные Арабские Эмираты, Украину, Саудовскую Аравию и Южную Африку. На данный момент официальная стартовая цена ZTE Axon 20 5G для мирового рынка ZTE не подтверждена, поэтому нам остается только ждать.

ZTE Axon 20 5G оснащен 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением экрана Full HD + с частотой обновления 90 Гц и скоростью касания 240 Гц. Смартфон ZTE Axon 20 5G использует чип Snapdragon 765G в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти.

ZTE Axon 20 5G поставляется со встроенной фронтальной камерой под дисплеем на 32 Мп, в общей сложности четырьмя задними камерами: одна с базовым объективом на 64 Мп и одна с широкоугольным объективом на 8 Мп. А два других - это макрообъектив и датчик глубины с такими же 2 Мп. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 4220 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.
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