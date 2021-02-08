ZTE Axon 30 Pro 5G прошел сертификацию ЕЭК России

В начале 2021 года компания ZTE выпустила смартфон ZTE Axon 30 Pro в Китае. Теперь смартфон ZTE Axon 30 Pro 5G прошел сертификацию ЕЭК России.

Смартфон ZTE с номером модели ZTE A2022PG отображается на веб-сайте ЕЭС и данный список показывает, что это ZTE Axon 30 Pro 5G.

Название этого смартфона с камерой под дисплеем уже подтверждено компанией. В этой связи включение в список ЕЭС еще больше усиливает слухи о скором глобальном запуске. По слухам, ZTE Axon 30 Pro будет иметь как минимум 6,92-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, этот флагман 2021 года, вероятно станет первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 888 и камерой под дисплеем.
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