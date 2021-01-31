ZTE Axon 30 Pro первым получит камеру на 200 Мп

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон ZTE Axon 30 Pro получит первую на рынке камеру разрешением 200 Мп. Предположительно, речь идет о 1/1,37-дюймовом датчике изображения производства Samsung с шифром S5KGND. Посредством объединения четырех или шестнадцати соседних пикселей в режиме Pixel Binning будут сформированы снимки с разрешением 50 и 12,5 Мп. Также устройству прочат подэкранную фронтальную камеру и топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Ранее один из боссов ZTE Ни Фэй заявил, что Axon 30 получит «лучшую на рынке систему камер».

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