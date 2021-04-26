ZTE Axon 30 Ultra готовится к релизу

Когда в этом месяце был анонсирован Axon 30 Ultra, производитель подтвердил, что флагман получит глобальный выпуск в ближайшее время. Однако производитель решил не сообщать, когда именно устройство будет представлено, а сегодня был выпущен свежий постер, на котором данная информация указана. Стоит уточнить, что он был опубликован на глобальном веб-сайте ZTE, так что это официальная информация. Мы думали, что Axon 30 Ultra появится намного позже, но, что удивительно, производитель официально заявил, что ZTE Axon 30 Ultra будет выпущен в следующем месяце. К сожалению, точная дата не разглашается, но если вы очень ждали релиза нового флагмана и хотели продукт именно этого производителя, то обязательно стоит присмотреться к данному решению. Смартфон будет на новом процессоре Snapdragon 888 с 16 гигабайтами оперативной памяти — этого предостаточно, чтобы играть во что-угодно.