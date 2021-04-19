ZTE Axon 30 Ultra появился в продаже

Компания ZTE дала старт продажам смартфона Axon 30 Ultra, который, по мнению производителя, является лучшим камерофоном на рынке. Смартфон оценен в 719 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти, 765 долларов за 12/256 ГБ и 1021 доллар за 16/1 ТБ памяти.

Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой проводной зарядки на 66 Вт.