ZTE Axon 30 Ultra получит камеры по 64 мегапикселя

Как ни странно, в наши дни абсолютно все смартфоны имеют не менее двух камер, а у некоторых более эксцентричных даже пять и более (если рассматривать 3D-датчики ToF как камеры). Однако в большинстве случаев эти камеры часто проигрывают основной по параметрам — производители используют флагманские датчики на основной камере, тогда как остальные линзы получают более простые сенсоры. Из-за этого, естественно, качество картинки на разных камерах сильно отличается. Чтобы пользователям не приходилось выбирать, ZTE приняла довольно необычное решение предоставить на смартфон Axon 30 Ultra не одну, даже не две, а три камеры, и все с сенсорами на 64 мегапикселей. Вопрос только насколько эта инновация повлияет на стоимость флагмана.