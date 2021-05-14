ZTE Axon 30 Ultra выйдет 27 мая

ZTE представила свой новый флагманский смартфон в Китае в апреле, а недавно представители компании назвали дату предварительного заказа и дату глобального релиза данного устройства. Предварительные заказы на Axon 30 Ultra начнутся 27 мая, а глобальные поставки начнутся 4 июня. Пока что информации о цене на данный гаджет для России нет, но есть стоимость для европейского рынка, которая обычно коррелируется по курсу рубля. Цена предварительного заказа смартфона составляет 749 долларов / 749 евро / 649 фунтов стерлингов за версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Версия с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами памяти продается за 849 долларов / 849 евро / 739 фунтов стерлингов.

Смартфон будет доступен в США, Канаде, большей части Азии, большей части Европы и большей части Ближнего Востока. Соответственно, устройство прибудет и в Россию — у нас есть официальные дистрибьюторы. Для тех, кто не знаком с Axon 30 Ultra — за основу производительности устройства взят процессор Qualcomm Snapdragon 888, также есть так называемый «бесшовный дисплей» с частотой 144 Гц, массив из четырех камер Cinematic 64 Мп, подключение к беспроводным сотовым сетям благодаря модулям NexGen Wi-Fi 6E + 5G, аккумулятор на 4600 мАч и поддержка быстрой зарядки 65 Вт. Стоит отметить, что камера является основным преимуществом данного смартфона, так как гаджет в базовой комплектации снимает очень хорошо и при этом стоит вполне разумных денег.