ZTE Axon 30 официально представят 15 апреля

Китайская компания ZTE, которая на протяжении длительного времени пользуется повышенным спросом на локальном рынке, планирует уже 15 апреля представить свой новый флагманский смартфон. Чтобы подогреть интерес публики, производитель опубликовал новый официальный постер, на котором можно увидеть дизайн нового гаджета ZTE Axon 30, включая новую систему камер. Вполне ожидаемо, что производитель сделает ставку именно на качестве съёмки, так как в последнее время крупные компании делают акцент именно на этом. Дело в том, чтобы поразить потенциального покупателя производительностью своего процессора или объёмом оперативной памяти достаточно тяжело, тогда как в сегменте фотовозможностей есть множество различных технология, на которое покупатель обратиться внимание.

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