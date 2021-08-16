ZTE Axon 30 с подэкранной камерой оценен в €500

Компания ZTE поделилась подробностями международного релиза смартфона Axon 30, который недавно вышел в Китае по цене в 340 и 475 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти. В Европе новинка выйдет 9 сентября по цене в 500 и 600 евро соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,92-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, процессором Snapdragon 870, флеш-памятью UFS3.1, функцией расширения ОЗУ Memory Fusion Technology, подэкранной 16-Мп селфи-камерой, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (Sony IMX682), 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, АКБ ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MyOS 11, массой 189 г и толщиной 7,8 мм.