ZTE Axon 30 с подэкранной камерой выпустят 30 июня

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что презентация смартфона ZTE Axon 30 состоится 22 июля 2021 года. Главной особенностью грядущей новинки станет подэкранная камера нового поколения InV see Pro. Также устройству прочат восьмиядерные платформы Snapdragon 870 или Snapdragon 888.

Напомним, что в апреле был выпущен флагманский смартфон Axon 30 Pro, который получил обычную врезанную селфи-камеру разрешением 16 Мп. Аппарат также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, процессором Snapdragon 888, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (Sony IMX682), 64 Мп, 5 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и модулем Wi-Fi 6E.