ZTE Axon 30 с подэкранной камерой выпустят 30 июня

Напомним, что в апреле был выпущен флагманский смартфон Axon 30 Pro, который получил обычную врезанную селфи-камеру разрешением 16 Мп. Аппарат также оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, процессором Snapdragon 888, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (Sony IMX682), 64 Мп, 5 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и модулем Wi-Fi 6E.