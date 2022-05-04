ZTE Axon 40 Pro появился на новых живых изображениях

На следующей неделе появится серия ZTE Axon 40 с тремя новыми телефонами. Один из них — Axon 40 Pro, теперь появился на новых живых изображениях, раскрывающих его дизайн. В отличие от Axon 40 и Axon 40 Ultra, которые как ожидается, будут оснащены селфи-камерами последнего поколения под дисплеем (UD), Axon 40 Pro имеет более традиционный вырез для селфи-камеры под динамиком. Дисплей изогнут с обеих сторон и имеет тонкие рамки.

На задней панели расположены четыре датчика камеры, расположенные в двух больших круглых вырезах, заключенных в большую прямоугольную пластину. Основная камера оснащена 100-мегапиксельным датчиком — скорее всего, Samsung ISOCELL HM2 с размером 1/1,33 дюйма, PDAF, Laser AF и OIS. ZTE также недавно подтвердила , что привнесет в серию Axon 40 чип собственной разработки с улучшенной защитой на аппаратном уровне.