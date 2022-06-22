ZTE Axon 40 Ultra появился в глобальной продаже

Компания ZTE выпустила в глобальную продажу флагманский смартфон Axon 40 Ultra, который оценен в 830 и 950 евро за версии с 8/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Пользователи, оформившие предзаказ, получат скидку в 50 евро.

Напомним, что новинка характеризуется флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м², 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и 16-Мп подэкранной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IM787 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик с автофокусом) и 64 Мп (перископный с оптической стабилизацией), ОЗУ LPDDR5, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.