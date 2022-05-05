ZTE Axon 40 Ultra показали на пресс-рендерах Компания ZTE поделилась официальными изображениями флагманского смартфона Axon 40 Ultra, официальный релиз которого состоится 9 мая. Также аппарат засветился в базе данных китайского регулятора TENAA, который раскрыл множество характеристик грядущей новинки. Итак, подтверждено наличие 6,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 2480:1116 пикселей, батареи ёмкостью 4900 мАч, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, подэрканной селфи-камеры разрешением 16 Мп, тройной тыльной камеры с 64-Мп модулями, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Размеры смартфона составляют 163,28:73,56:8,41 мм, а масса – 204 грамма. Компания ZTE поделилась официальными изображениями флагманского смартфона Axon 40 Ultra, официальный релиз которого состоится 9 мая. Также аппарат засветился в базе данных китайского регулятора TENAA, который раскрыл множество характеристик грядущей новинки. Итак, подтверждено наличие 6,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 2480:1116 пикселей, батареи ёмкостью 4900 мАч, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, подэрканной селфи-камеры разрешением 16 Мп, тройной тыльной камеры с 64-Мп модулями, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Размеры смартфона составляют 163,28:73,56:8,41 мм, а масса – 204 грамма. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:16 . Продукт - ZTE Axon 40 Ultra

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