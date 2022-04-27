ZTE Axon 40 Ultra показали на тизере

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился официальным изображением флагманского смартфона ZTE Axon 40 Ultra, релиз которого состоится 9 мая. Отметим изогнутый по бокам дисплей, узкую рамку и невидимую селфи-камеру, расположенную под экраном. Ранее сам китаски производитель заявил, что дисплей смартфона сможет похвастаться плотностью 400 пикселей на дюйм.

По предварительным данным, флагман также получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, 12 ГБ ОЗУ, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки мощностью 80 Вт, предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной прошивкой MyOS 12 и многомодульную тыльную камеру.

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