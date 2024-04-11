ZTE Axon 60 Ultra получил старый процессор

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Axon 60 Ultra, которая, несмотря на флагманский статус, основана на топовом процессоре прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Новинку также оснастили поддержкой спутниковых систем Hongyu и Tiantong для звонков и сообщений, а также системы Beidou для позиционирования, модемом для сотовых сетей пятого поколения и восемью антеннами для качественного сигнала, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения и сверхширокоугольным модулем, селфи-камерой разрешением 32 Мп, ИК-излучателем, модулем NFC и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

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