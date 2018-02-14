ZTE Axon 9 официально показали на фото

Мобильный телефон ZTE Axon 9 показали на изображениях, но что-то не очень много желающих покупать этот гаджет. Дело в том, что компания ранее показывала неплохие результаты продаж, но, постепенно, этот уровень спал - смартфоны стали показывав слишком часто, пользователь банально запутался в модельном ряду. Плюс, изначально всю линейку ZTE Axon планировали продавать только в США, а теперь продают по всему миру, что еще больше сбило с толку покупателя. Новинка ZTE Axon 9 получила неплохие характеристики и вполне адекватный дизайн корпуса, цена пока остается в секрете, но есть мнение, что гаджет будет не очень популярным. Китайские смартфоны уже перешли планку ультра-низкой стоимости, а остальное мало кого интересует. Ждем, конечно, российской стоимости устройства, но пока что до этого очень и очень далеко.