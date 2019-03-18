ZTE Axon S выглядит необычно

На просторах интернета появились рендеры смартфона ZTE Axon S, который компания вроде как планирует в ближайшем будущем показать миру. Конечно, рендеры могут не сходится с реальным положением вещей, но выглядит это крайне интересно. Дело в том, что компания ZTE тоже решила пойти по пути слайдера, но представила его в очень необычным стиле. Сдвигаться задняя панель будет вбок, тем самым предоставляя возможность получить доступ к продвинутой камере. Так вы получаете полноценный дисплей, который выглядит крайне привлекательно и не загроможден массой ужасных дополнительных вырезов или надписей. Хотя, конечно, конструкция слайдера вызывает вопросы, ведь рано или поздно данный механизм сломается и тогда всё, беда и грусть.