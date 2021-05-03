ZTE Blade 11 Prime теперь доступен в США за 192 доллара США

В США появился новый смартфон компании ZTE под названием Blade 11 Prime. Смартфон прибыл в США по цене 192 доллара.

Смартфон ZTE Blade 11 Prime оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD и каплевидным вырезом в которой установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Система задней камеры телефона включает 16-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный объектив. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P22 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. В смартфоне предустановлена ​​ОС Android 11 и пользовательский интерфейс ZTE MiFavor. В целях безопасности ZTE Blade 11 Prime оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, которая поддерживает беспроводную зарядку. ZTE Blade 11 Prime будет доступен в небесно-голубом цвете только в США.