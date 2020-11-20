ZTE Blade 20 Pro 5G на базе чипсета Snapdragon 765G запущен

Компания ZTE на конференции China Mobile Global Partner представила Axon20 5G Extreme Edition. Компания также сняла упаковку с мобильного телефона Blade 20 Pro 5G. Модель представляет собой высокопроизводительную версию Blade 20 5G, выпущенную ранее.

Новинка Blade 20 Pro 5G использует процессор Snapdragon 765G, созданный с использованием 7-нм технологического процесса Samsung EUV, и объединяет восьмиъядерный процессор kryo 475 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. В процессор интегрирован графический процессор Adreno 620. Для фотографии есть 20-мегапиксельная селфи-камера, поддерживающая AI beauty. На задней панели находится установка с четырьмя камерами, состоящая из 64-мегапиксельной основной камеры.

ZTE Blade 20 Pro 5G поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, но без поддержки быстрой зарядки. ZTE еще не опубликовала подробную информацию о ценах, но ожидается, что модель поступит в продажу в ноябре вместе с Axon20 5G Extreme Edition.