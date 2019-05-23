ZTE Blade A5 2019 восьмиядерным процессором за $100

Китайская компания ZTE анонсировала новый ультрабюджетный смартфон Blade A5 2019.

Новинка получила пластиковый корпус и широкоформатный дисплей 18:9 на 5.45 дюймов с разрешением 1440×720 пикселей. Аппарат стал одним из немногих смартфонов на рынке, который работает на восьмиядерном процессоре Unisoc (Spreadtrum) SC9863A. У него также установлено 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Есть раздельный слот для двух SIM и карты памяти до 256 ГБ.

Смартфон оснастили 16-мегапиксельной основной камерой со светосилой f/2.0, поддержкой HDR и панорамной съёмкой, а также 8-мегапиксельной фронтальной с f/2.4. Сканера отпечатков пальцев в устройстве нет. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 2600 мАч с портом microUSB, а за работу — ОС Android 9 Pie с оболочкой Mi Favor. ZTE Blade A5 2019 уже вышел в России с ценником около 100 долларов США. В других странах аппарат должен появиться чуть позже.