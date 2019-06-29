ZTE Blade A7 2019 и его характеристики

ZTE Blade A7 2019 работает на базе восьмиядерного процессора с поддержкой игрового режима, который улучшает обработку графики и добавляет удобные опции для управления сообщениями, уведомлениями и вызовами. Также предусмотрена функция записи экрана. Для защиты личных данных пользователей в устройстве реализована возможность разблокировки с помощью распознавания лица. Эта же технология позволяет блокировать любые приложения и контакты.Смартфон оснащён основной камерой с разрешением 16 Мп и объективом с апертурой f/2.0. При съемке используются алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий. Поддерживается режим серийной съемки, позволяющий получать до 30 снимков, из которых можно выбрать лучший. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и встроенными режимами бьютификации позволяет делать селфи, не нуждающиеся в обработке.ZTE Blade A7 2019 получил 6,088-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. Благодаря тонким рамкам и каплевидному вырезу под фронтальную камеру экран занимает больше полезной площади, а сам смартфон при этом остаётся компактным. В дополнение к традиционным навигационным кнопкам в новинке предусмотрено управление с помощью жестов.Стоимость новинки составит 7990 тысяч рублей.