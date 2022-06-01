ZTE Blade V40 Vita выпущен в Малайзии

В разгар MWC 2022 компания ZTE анонсировала свою четырехъядерную серию Blade V40, а спустя три месяца один из телефонов — Blade V40 Vita запускается в Малайзии. Устройство будет продаваться исключительно через Shopee по цене 599 малайзийских ринггитов (137 долларов США), а предварительный заказ на него будет открыт с середины июня.

ZTE Blade V40 Vita оснащен 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 720 x 1600 пикселей (20:9). Телефон оснащен чипсетом Unisoc T606 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти UFS 2.2, которую также можно расширить с помощью microSD. На задней панели находится основная камера на 48 Мп с двумя вспомогательными модулями на 2 Мп, а на передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. ZTE Blade V40 Vita имеет большую батарею емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Он работает под управлением MyOS 11 поверх Android 11 и имеет тройной слот для карт (две SIM-карты и microSD). ZTE Blade V40 Vita выпускается в цветах Zeus Black и Pine Green.