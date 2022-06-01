ZTE Blade V40 Vita выпущен в Малайзии

В разгар MWC 2022 компания ZTE анонсировала свою четырехъядерную серию Blade V40, а спустя три месяца один из телефонов — Blade V40 Vita запускается в Малайзии. Устройство будет продаваться исключительно через Shopee по цене 599 малайзийских ринггитов (137 долларов США), а предварительный заказ на него будет открыт с середины июня.

ZTE Blade V40 Vita оснащен 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 720 x 1600 пикселей (20:9). Телефон оснащен чипсетом Unisoc T606 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти UFS 2.2, которую также можно расширить с помощью microSD. На задней панели находится основная камера на 48 Мп с двумя вспомогательными модулями на 2 Мп, а на передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. ZTE Blade V40 Vita имеет большую батарею емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Он работает под управлением MyOS 11 поверх Android 11 и имеет тройной слот для карт (две SIM-карты и microSD). ZTE Blade V40 Vita выпускается в цветах Zeus Black и Pine Green.
Смартфон Blackview BL8800 с ИК-камерой появился в продаже…
Компания Blackview выпустила в продажу смартфоны Blackview BL8800 и BL8800 Pro, которые могут похвастатьс…
Samsung выпустила смартфон Galaxy M23 5G…
Samsung выпустила на рынок еще один смартфон — Galaxy M23 5G. На данный момент, новинка представлена ​​то…
Poco F4 и Poco F4 Pro готовятся к выпуску…
На прошлой неделе Poco представила M4 Pro и X4 Pro, и теперь все внимание приковано к флагманской серии F…
Google купила стартам для VR-шлема…
Сегодня руководитель отдела аппаратного обеспечения Google Рик Остерлох подтвердил, что компания приобрел…
Представлен смартфон Motorola Moto G82…
Motorola представила смартфон среднего класса Moto G82 стоимостью 330 долларов. …
Honor Magic4 Pro выходит на глобальный рынок…
Honor Magic4 Pro — новейший флагман независимого бренда, представленный еще в феврале вна мероприятии Mob…
Coolpad готовится к выпуску нового смартфона…
Coolpad может вскоре выпустить новый смартфон в Китае. Предстоящий телефон с номером модели CP07 был серт…
Oppo K10 на Dimensity 8000 Max оценен в $315 …
Компания Oppo представила смартфон K10, который стал первой моделью на рынке с однокристальной системой M…
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor