ZTE Blade X1 получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Blade X1, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и 5G-модемом X52, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, врезанной в левый угол фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, контроллером Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев, поддержкой NFC, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также габаритами 164:76:9,2 мм и массой 190 г. Ориентировочная цена ZTE Blade X1 составит 380 долларов.