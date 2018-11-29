ZTE Nubia Red Magic Mars официально представили

Официально представлен новый игровой смартфон под названием ZTE Nubia Red Magic Mars, который многим действительно будет интересен. Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845 с высокой тактовой частотой и продвинутой системой охлаждения, состоящей из двух тепловых трубок. Помимо этого, сюда поставили 10 гигабайт оперативной памяти, которая позволит вам не выгружать программы и игры из фонового режима. Выглядит продукт довольно стильно, однако от предыдущей версии игрового устройства он отличается крайне слабо. Зато сюда добавили сенсорную панель на боковую грань смартфона, чтобы можно было в шутерах удобно стрелять. Стоимость базовой версии смартфона составляет 390 долларов, за продвинутую модель просят 580 баксов. Собственно, один из лучших геймерских смартфонов на текущий момент.