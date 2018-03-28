ZTE Nubia Z17S с четырьмя камерами вышел в России

Компания Merlion, официальный дистрибьютор Nubia в России, объявила о старте российских продаж флагманского смартфона Nubia Z17S. Рекомендованная розничная цена новинки составила 39 990 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Напомним, что смартфон оснастили 5,73-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2040:1080 пикселей), двойной основной камерой на 23+12 Мп, двойной фронтальной камерой на 5+5 Мп, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3100 мАч, NFC, портом USB Type-C и предустановленной ОС Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1. Габариты устройства равны 147,46:72,68:8,5 мм, а вес –170 граммам.