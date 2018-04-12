ZTE Nubia Z18 mini выглядит превосходно

Только вчера мобильный телефон Nubia Z18 mini представили в сети, а сегодня уже пользователи спрашивают где его купить и так далее. Громадный сиро обусловлен достаточно простыми вещами — смартфон очень доступен при своих характеристиках. Сюда поставили процессор от Qualcomm на восемь ядер с высокой тактовой частотой, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти для хранения личного контента. За 390 долларов это шикарный аппарат, который точно вам понравится — можно играть в игры или смотреть сериалы целыми днями. С другой стороны, старшая версия со 128 гигабайтами встроенной памяти за 330 долларов не выглядит столь привлекательной, отдавать на 40 долларов больше а 64 гигабайта памяти не каждый пожелает. Будем надеяться, что на территории России стоимость продукта окажется на адекватном уровне.