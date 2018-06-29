ZTE Nubia Z18s получит крупный второй дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о наделавшем шуму смартфоне ZTE, главной особенностью которого станет второй дисплей. Сообщается, что аппарат получит название Nubia Z18s. Судя по опубликованному изображению, второй дисплей будет достаточно крупным и, что самое главное, цветным. Напомним, что флагману Nubia Z18 прочат двойную основную камеру на 24 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, шестидюймовый дисплей с разрешением Full HD+, топовую однокристальную платформу Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти.