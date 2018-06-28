ZTE Nubia с двумя дисплеями

В последнее время многие производители мобильных телефонов стали говорить о двойном дисплее — кто-то хочет установить подобное решение на тыльную сторону, кто-то работает над гибридами. В сети вот появилась фотография смартфона ZTE Nubia, который тоже получил дисплей на тыльной стороне корпуса. Он довольно неплохо выглядит и его можно использовать в повседневной жизни — вы можете спокойно заниматься своими делами и проверять погоду или время на втором дисплее. который потребляет меньше энергии. Пока что это лишь фотография из сети, которая ни о чем не говорит, но если в ближайшее время производитель что-то такое выпустит, то хоть внимание к себе привлечет. А так про ZTE уже мало кто вспоминает, компания утонула в однотипных смартфонах, которые вообще не выделяются из толпы.