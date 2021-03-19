ZTE S30 Pro выйдет 30 марта

Китайский производитель смартфонов ZTE официально подтвердил в социальной сети Weibo, что серия S30 будет запущена в Китае 30 марта. Новые смартфоны среднего класса серии S будет возглавлять S30 Pro, который, как мы ожидаем, будет поставляться с несколькими топовыми характеристиками. Пока что из доступных спецификаций, уже обнародованных официально, отличительной особенностью ZTE S30 Pro является вполне приличная система камер - гаджет оснащен основной камерой на 64 МП и фронтальной камерой на 44 МП. Кроме того, инсайдеры говорят, что серия S, которая скоро будет выпущена, рассматривается как замена серии Blade от ZTE, хотя на текущий момент это скорее слух. В ближайшие дни, предшествующие запуску 30 марта, мы ожидаем, что ZTE опубликует полные характеристики и функции S30 Pro.