ZTE анонсировала для российских пользователей бюджетный смартфон ZTE Blade A7 Vita

Представлен для российских пользователей бюджетный смартфон ZTE Blade A7 Vita с 5,45-дюймовым экраном. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 425 от Qualcomm. Передняя камера устройства имеет в оснащении оптический модуль на 5 МП с диафрагмой F/2.2. Тыльная камера оснащена одним сенсором с разрешением 13 МП и диафрагмой F/2.0. Аккумулятор у девайса равен 3200 мАч. Предусмотрены беспроводные адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Приобрести новинку можно за 8990 рублей.